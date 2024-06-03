AngelicPretty アンジェリックプリティ いちごちゃん バングル 赤

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【商品名】AngelicPrettyアンジェリックプリティいちごちゃん バングル【ブランド】AngelicPrettyアンジェリックプリティ【カラー】レッド【商品の状態】数回の着用です。暗所にて保管しておりました。元々商品の性質上細かな傷や塗装のムラ等がある場合がございます。詳細につきましては、写真にてご確認ください。10〜15年ほど前の商品のため、経年劣化している可能性もございますので、ご理解いただける方のみお願いいたします。また、素人のため見落としがある可能性もございます。ご了承の上、ご検討くださいませ。発送の際は、緩衝材で包んでの発送となります。バングルやブレスレットなどのパーツとの接着部分が、デリケートな商品となりますので、発送中に破損等ございましたら事前にご連絡をお願いいたします。【その他】プロフィールを必ずご確認の上、ご購入くださいますようお願いいたします。撮影環境やディスプレイにより色味が異なって見える場合はございます。犬を飼っており、保管場所とは別になりますが、予めご了承ください。【関連ワード】AngelicPrettyアンジェリックプリティいちごちゃん いちご 苺 イチゴバングル ブレスレット赤 レッド アカ