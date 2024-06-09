正規店購入 エルベシャプリエ 605GP グラニ×ネイビー スクエアトート ...

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HerveChapelierエルベシャプリエ605GPコーテッドキャンバススクエアトート A4サイズ LMadeinFrance現在の販売価格 117,260円カラー：グラニ×ネイビー※完売カラー公式HP記載サイズ：A4Lサイズ幅47高さ27底幅32マチ13.5持ち手の高さ10持ち手の長さ33cmMadeinFrance付属品：・保存袋(シワ、多少のスレ汚れあり)※袋の状態まで気にされる方はお見送りください。数年前に国内百貨店内エルベシャプリエ正規ショップで購入しました。自身で購入しており、間違いなく本物です。(ケアカードを家の中で紛失しております)他のバッグとローテーションで2-3回程度使用しました。保存袋に入れてクローゼット保管です。持ち手やテープ部分に僅かな毛羽立ちとがございます。使用回数は少なく、ユーズドとしては良好な状態と存じます。最近、出番がないため出品します。お探しの方に(^-^)/当方、大雑把な人間です。品物の状態は誠実に書いています。ユーズド商品に対する感覚はそれぞれです。過度な期待をなさる方、神経質な方、お店同様の状態の品物をお求めの方はご遠慮ください。家族に喫煙者はいません。気になることがありましたらお気軽にコメントください。画像の追加もいたします。即決価格です。コメント不要、即購入OK※この価格でご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いします。#エルベシャプリエ#HerveChapelier#トートバッグ#マザーズバッグ