正規 限定 ローリーロドキン ホースシュー フレアペンダント チェーンネックレス

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数年前直営店で購入しましたローリーロドキン限定『ホースシュー×ゴシックフレアファンシークロス1Pストーン付チェーンネックレス★』ラグジュアリーゴシックアートペンダントトップメンズ\u0026レディース重ね付けOKメンズ\u0026レディース入荷数自体少ない限定モデル☆入手困難！海外セレブや芸能人が多数愛用する希少な希少モデル☆さりげない上品なセンスと高級感は男女共に好印象間違えなし！チェーンネックレスでさえさりげないファンシークロスを装飾☆ペンダントトップをさりげなく引き立て圧巻の輝きは別格★ナローネックレスならではのどのペンダントも難なく重ね付けも◎男女兼用可能なサイズ調節可能モデル○＜カラーシルバー＞《素材シルバー925×ライトストーン》≪サイズ『約』トップ（バチカン含む）D1.5×1cmクロス0.8ネックレス45~アジャスターホール40cm≫状態良品～美品廃盤モデル素材上の若干のクスミや磨き傷、小傷はありますが、画像の通り石欠けや破損も無く輝きも比較的良好○まだまだ難なくご愛用頂けるコンディション○【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしていますあらゆる角度で全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありません※必ず説明文、状態記載、画像をご確認の上ご購入、ご質問くださいませ他にもジャスティンデイビス、ブラッディマリー等ブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います