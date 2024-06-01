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Jacquemus Nike WMNS 24cm
商品番号 V73117587180
商品名

Jacquemus Nike WMNS 24cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 12,000 円
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商品詳細

公式サイト完売の正規未使用品です。サイズが合わなかった為泣く泣く出品しております・・。Jacquemus×NikeWMNSJForce1LowLX\"Black\"Size:24.0cmジャックムス×ナイキウィメンズJフォース1ローLX\"ブラック\"サイズ:24cmサイズ:WMNSUS724.0cmスタイルコード:DR0424-100リリース:2023年6月21日フランスのファッションブランド\"Jacquemus\"(ジャックムス)とナイキの最新コラボスニーカーが登場。1982年に誕生し、長らくストリートの定番シューズとして人気を得ているエアフォース1を再解釈した\"JForce1\"(Jフォース1)がベース。ジャックムスは、デザイナーのサイモン・ポート・ジャックムスが、2009年にフランスで立ち上げたファッションブランド。ストライキをテーマにした路上でのファッションショーが話題を集め、その後はデザイナーとともに世界的に認知されていった。ウィメンズのみのコレクションで展開されていたが、2018年からメンズラインもスタートさせている。※偽造品・模造品・(スーパー)コピー品との摺り替え防止の為、返品はかたくお断り致します。※完璧に拘る方、細部まで気になされる神経質な方のご購入はご遠慮いただきたいと思います。JacquemusNikeWMNSJForce1LowLXBlackSize24.0cmジャックムスナイキウィメンズJフォース1ローLXブラックサイズ24.0cm24cmカラー···ブラック
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