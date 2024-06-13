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★最終お値下げ★美品 トリーバーチ バッグ
商品番号 D35722896882
商品名

★最終お値下げ★美品 トリーバーチ バッグ
ブランド名 トリーバーチ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。トリーバーチのバッグです。使用回数少ないですが若干の擦れがございます。画像でご確認ください。比較的綺麗な状態だと思います。ブラック/レザー縦20横29底24マチ10ストラップ調節可能取り外し可能アウトレット品保存袋紛失してしまいました。USED品をご理解いただける方宜しくお願い致します。神経質な方は、ご遠慮ください。ご不明点がございましたらコメント宜しくお願い致します。
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