★最終お値下げ★美品 トリーバーチ バッグ

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ご覧いただきありがとうございます。トリーバーチのバッグです。使用回数少ないですが若干の擦れがございます。画像でご確認ください。比較的綺麗な状態だと思います。ブラック/レザー縦20横29底24マチ10ストラップ調節可能取り外し可能アウトレット品保存袋紛失してしまいました。USED品をご理解いただける方宜しくお願い致します。神経質な方は、ご遠慮ください。ご不明点がございましたらコメント宜しくお願い致します。