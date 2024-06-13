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値下げ！！マイケルコース　カルメン　ピンク　新品未使用
商品番号 N60722890003
商品名

値下げ！！マイケルコース　カルメン　ピンク　新品未使用
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースの新品未使用のカバンです。カラー···ピンク保護カバーそのまま付いてます！一度も使用していませんし，袋に入ったままです。値下げ交渉承ります！
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