【新品未開封】ピットソール　S　Pitsole　ダイエットサポートインソール

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺️理想のスタイルでお悩みではありませんか？シューズのインソールをピットソールに交換するだけで、美姿勢と足痩せの両方が叶います。自分磨きに最適な本商品で理想のスタイルを手に入れてください！【商品詳細】◯品名：Pitsole（ピットソール）【正規品】◯サイズ：S（23～24.5cm）余分を切り取って合わせることができます。◯メーカー：バッカス◯状態：新品未開封◯2023年８月購入【発送方法について】◯24時間以内に発送原則、ご注文いただいた当日または翌日に発送いたします。◯梱包方法写真の状態のままopp袋に入れて防水加工を行い、茶封筒に入れて【ゆうパケットポスト】で発送いたします。✅匿名配送＆追跡有りで安心！✅コンビニ受取可能＆ポスト投函で確実にお受け取りいただけます。
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