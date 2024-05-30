ルイヴィトン　トートバック　モノグラム

LOUISVUITTONルイヴィトンM56689TOTALLYMMMONOGRAMサイズ開口部上 40cm高さ 28cmマチ 20cm※素人採寸です。仙台藤◯デパート購入品。状態良好ですが、使用品に付き画像にてご判断ください。主観になりますが美品だと思います。付属品の箱蓋一角が破損していますので、ご希望であれば画像アップします。すり替え防止のため、クレーム返品は受け付けませんので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。



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