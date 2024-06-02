イルビゾンテ ショルダーバッグ ポシェット レザー ブラウン ネイビー 斜めがけ

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ご覧頂きありがとうございます(^^)♪#TAKETAKEウィメンズコーナー○アイテムILBISONTEイルビゾンテレディースショルダーバッグミニショルダーバッグポシェットクロスボディバッグワンショルダーフラップエンボスロゴ バイソン 水牛ロゴ型押しヌメ革キャンバス斜めがけイタリア製ストライプブラウン*保存袋はディスプレイ用○サイズタテ約20.0cmヨコ約25.0cmマチ約5.0cmショルダー約120.0cm(長さ調節可能)○素材キャンバスレザー○カラーブラウンネイビーホワイト○ポケット【内側】オープンポケット○状態B中古品の為レザー箇所に汚れがありますが、比較的他傷は少ない商品レベルです。保存袋はディスプレイ用です。見る方によって状態の価値観が異なりますので、神経質な方や完璧な商品を求められる方は購入をお控えください。○発送について「即ご購入」頂いて結構です。基本、お支払い後、２４時間以内に発送致します。スピード配送を心掛けておりますが、都合上遅れる場合はご連絡させて頂きます。梱包に関しましてはSDGsを目的に梱包袋を再利用しコンパクトにします。また梱包はコンパクトにしますので、折りシワなどはご了承下さい。ネコポス便○その他商品到着後、ご不明点がございましたら必ず評価前にお願いします。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。中古品でございますので神経質な方やご理解頂けない方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のご購入よろしくお願いします。NO544385