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Hina\u0026Komachi ツイードベストとナロースカート　2点セット　中白　3L
商品番号 M91482920128
商品名

Hina\u0026Komachi ツイードベストとナロースカート　2点セット　中白　3L
ブランド名 しまむら
特別価格 税込 2,195 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊値下げ:不可能です。＊＊バラのご購入:可能です。1点は3,199円です。バラをご希望の時はコメント欄に教えてください。宜しくお願い致します。＊＊ナロースカート:ラメ入りのツイード生地が華やかでおしゃれなスカートです。　トップスを選ばず合わせやすく、伸びる生地なのではき心地も楽ちんです。　ウエストは後ろゴム仕様でお腹まわりもゆったり。　お腹やヒップまわりがゆったりした作りなのでラインを拾いにくく安心です。素材表地：ポリエステル89％　レーヨン8％　ポリウレタン3％裏地：ポリエステル100％サイズLL総丈：82cm　ウエスト：77-85cm　ヒップ：115cm3L総丈：82cm　ウエスト：85-93cm　ヒップ：121cm＊＊ベスト:ラメ入りのツイード素材が華やかでおしゃれなベストです。　伸びる生地で着心地楽ちん。　長め丈でお腹まわりがゆったりした作りなので、ぽっこりお腹を自然にカバーできます。　深めのＶネックで顔まわりがすっきり見えます。素材ポリエステル89％　レーヨン8％　ポリウレタン3％サイズLL　身丈：74.0cm　肩幅：48.6cm　身幅：60cm3L　身丈：74.7cm　肩幅：49.6cm　身幅：63cm#Hinaツイードベスト#Hinakomachiナロースカート#大きいサイズスカート
http://narcologia.ru/goods/contemplate338277.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate214477.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement734399.html
Hina\u0026Komachi ツイードベストとナロースカート　2点セット　中白　3L
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Hina\u0026Komachi ツイードベストとナロースカート　2点セット　中白　3L
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Hina\u0026Komachi ツイードベストとナロースカート　2点セット　中白　3L
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