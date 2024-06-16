【ウィルセレクション】コート

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新品未使用品。膝よりちょっと上辺りまでの長さになります。(身長163cmです)表記サイズ：１(Mサイズ相当)平置き採寸（約です）：袖丈59、バスト45、ウエスト41、着丈89肩幅39、袖幅(先端)18タグ、ボタンつきのまま大切に保管しておりました。2枚目の写真はバックスタイルです。中央にリボンがついております。袖もしっかりした作りで汚れにくいと思います。付属の紛失時のボタンもついています。着丈···ミドル