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2020年製　タイガー 業務用 IH炊飯器 3升
商品番号 X44737768233
商品名

2020年製　タイガー 業務用 IH炊飯器 3升
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 37,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認、清掃、アルコール消毒済みタイガー魔法瓶（株）【型　　式】JIW-G541【電　　源】単相200V50-60Hz【消費電力】炊　飯　時　4570W　　　　　　保　温　時　1200W　　　　　　電源(切)状態2W【炊飯容量】白　米　1.8〜5.4(1〜3升)　　L炊込み　1.8〜3.6(1〜2升)　　　　　　す　し　1.8〜5.4(1〜3升)　　　　　　無洗米　1.8〜5.4(1〜3升)　　　　　　全がゆ　0.7〜1.5(4〜8合)　　　　　　五分がゆ　0.5〜0.9(3〜5合)　　　　　　玄　米　1.8〜3.6(1〜2升)【コード長さ】約1.5m【質　　　量】約16.5kg【寸　　　法】幅50.2cm×奥行42.9cm×　　　　　　　高さ41.0cm(ふた開時81.7cm)綺麗に使用していましたので、美品ですが、神経質な方はご遠慮下さい。取扱説明書の最後のページに切り取り部分がありますが、問題なくご使用いただけます。
http://narcologia.ru/goods/kindness407305.html
http://narcologia.ru/goods/peroration966715.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy899253.html
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