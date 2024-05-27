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- 2020年製 タイガー 業務用 IH炊飯器 3升
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商品詳細
動作確認、清掃、アルコール消毒済みタイガー魔法瓶（株）【型 式】JIW-G541【電 源】単相200V50-60Hz【消費電力】炊 飯 時 4570W 保 温 時 1200W 電源(切)状態2W【炊飯容量】白 米 1.8〜5.4(1〜3升) L炊込み 1.8〜3.6(1〜2升) す し 1.8〜5.4(1〜3升) 無洗米 1.8〜5.4(1〜3升) 全がゆ 0.7〜1.5(4〜8合) 五分がゆ 0.5〜0.9(3〜5合) 玄 米 1.8〜3.6(1〜2升)【コード長さ】約1.5m【質 量】約16.5kg【寸 法】幅50.2cm×奥行42.9cm× 高さ41.0cm(ふた開時81.7cm)綺麗に使用していましたので、美品ですが、神経質な方はご遠慮下さい。取扱説明書の最後のページに切り取り部分がありますが、問題なくご使用いただけます。
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