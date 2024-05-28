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Panasonic 炊飯器 5.5合 圧力IH式 Wおどり炊き SR-PW108
商品番号 K11277136484
商品名

Panasonic 炊飯器 5.5合 圧力IH式 Wおどり炊き SR-PW108
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 7,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Panasonic炊飯器5.5合圧力IH式Wおどり炊きSR-PW108※商品(内面)に汚れあり　写真確認をお願い致します。2018年製寸法：幅266×高さ233×奥行338mm質量：約6.6kgカラー···ホワイト炊飯量···3.5合～5.5合未満タイプ···圧力IH炊飯器出品時前に動作確認しています。中古品はコンデションは写真にて出来る限り状態が分かるようにいたしますが中古品であることをご理解いただきご検討下さい。厳重管理してますが、説明文以外初期不良があれば返金・返品対応いたします❗️不具合がございましたら、必ず評価前にご一報くださいコメント無し即購入OKです！他の商品はこちらです#クリスタルボーイ✨
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