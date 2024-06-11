ヤーマン 美顔器 頭筋リフトブラシ ミーゼ スカルプリフト プラス MS82W

ご覧頂きありがとうございます！こちら商品、未使用です！購入年月日：2023年10月大人気「ミーゼスカルプリフト」のリニューアルモデル『ミーゼスカルプリフトプラス』が登場！独自の低周波EMSで頭皮・顔・デコルテを刺激できる電動頭皮ブラシ。使用部位に合わせた専用アタッチメントも付属ブラッシングしながらピンのような電極から出されるEMSと微細な振動で硬くなりがちな「頭筋」や「表情筋」をケア。ヘアブラシのようにしっかりとした電極ピンが髪をかき分け、電極ピンと頭皮の接触をサポート。【製品仕様】型番:MS-82WYMサイズ:約W54×D180×H56(mm)※スカルプ用アタッチメント取付時質量:約125.5g(スカルプ用アタッチメント:約47g/フェイス用アタッチメント:約38g)消費電力:最大約3W(充電時)動作時間:約30分充電時間:約3時間防水レベル:IPX5【セット内容】充電台、スカルプ用アタッチメント、フェイス用アタッチメント、ACアダプター#YA-MAN#ヤーマン#美顔器#スカルプリフトプラス#頭筋リフトブラシ



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