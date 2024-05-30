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※本体のみ　ケノン　脱毛器　VER8.5J 2022年製
商品番号 R66461037574
商品名

※本体のみ　ケノン　脱毛器　VER8.5J 2022年製
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 16,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···光美容器去年購入して2回使用しました。医療脱毛に行くことにしたので出品します。2022年製でレベル1でもレベル10でもまだまだ使用できます。
http://narcologia.ru/goods/injure920867.html
http://narcologia.ru/goods/marshal704580.html
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