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- ※本体のみ ケノン 脱毛器 VER8.5J 2022年製
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商品詳細
タイプ···光美容器去年購入して2回使用しました。医療脱毛に行くことにしたので出品します。2022年製でレベル1でもレベル10でもまだまだ使用できます。
http://narcologia.ru/goods/injure920867.html
http://narcologia.ru/goods/marshal704580.html
http://narcologia.ru/goods/recycling296914.html
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