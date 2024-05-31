タントカスタムRSターボ❣️L375S車検有り❣️即乗り可能❣️

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プロフィール一読お願い致します。ダイハツタントカスタムカスタムRSH23年7月CBA-L375S2WD距離119,100キロ車検R6年7月21日パール修復歴無し★装備★⚫️スマートキー⚫️PS⚫️PW⚫️ABS⚫️エアバック⚫️AC⚫️社外カロッツェリアナビ⚫️フルセグTV⚫️ETC⚫️バックカメラ⚫パワースライドドア⚫️HIDヘッドライト⚫️社外15インチアルミホイール⚫️momoステアリングまだまだ現役人気のタントカスタムRS！装備充実してます！HIDヘッドライトになります。ターボなのでストレス無く走ります！エンジン、エアコン問題無し！異音などもありません。修復歴無く不具合も有りませんので安心して乗って頂けると思います。内外装は年式相応ですか気になるキズや凹みなどは無く車検残ってますのでしばらくお金かからずしかも格安でご提供させていただきます！お気軽に現車確認して下さい。リサイクル料金まで込み総額になります。お気軽に見に来て下さい！現車確認後そのまま乗って帰れます。即乗り可能！お気軽にコメント下さい。ただし冷やかしコメント即ブロック！値下げ聞いてみただけなどなど…基本現車確認からになっておりますのでお車のご質問以外は現車確認時でお願い致します