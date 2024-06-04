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Jeep グランドチェロキー ラレード | 2012年式 | 車検あり
商品番号 O56911690189
商品名

Jeep グランドチェロキー ラレード | 2012年式 | 車検あり
ブランド名 ジープ
特別価格 税込 182,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカー:Jeep車種:グランチェロキーグレード:ラレード4x4エンジン:3600cc型式:ABA-WK36年式:平成24年(2012年)車検:令和5年11月走行距離:12万8000km左前のヘッドライトに損傷が有りますが、今はすでに中古品に交換済みです。目立つキズは10枚目の写真で確認できる通り、左前のバンパーのすり傷になります。その他は目立つ傷などなく、内外装ともに綺麗だと思います。新品未使用のスタッドレスタイヤお渡しします！不具合等も有りません。現車確認可能。場所:岩手県盛岡市購入希望な場合、別料金ですが陸送も可能です！その他、ご質問等ございましたらコメント欄からお願いします。て　元金がくです。
http://narcologia.ru/goods/diamond96458.html
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