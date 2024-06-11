ナイトロン　リアサス　スプリング　超美品

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商品詳細
新品購入時に組んであった物を未使用で取り外してます。スプリングだけで新品は18,000円程度します。実測値 ID48自由長100スプリングレート 18kg/mm専門ショップでスプリング交換して貰ってます。#nsf100#NSRmini#エイプ#XR
http://narcologia.ru/goods/moisture914069.html
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