スズキスポーツ　前後サスペンション一式

スズキスポーツの前後サスペンション一式を出品します。マツダAZワゴンmj21sに装着してました。実車から取り外した物です。リアショック抜けあり、全体的にキレイではないので安くします。オーバーホールできるかた、送料着払いですが、欲しいかたどうぞ。



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