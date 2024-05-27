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スズキスポーツ　前後サスペンション一式
商品番号 G30602367759
商品名

スズキスポーツ　前後サスペンション一式
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スズキスポーツの前後サスペンション一式を出品します。マツダAZワゴンmj21sに装着してました。実車から取り外した物です。リアショック抜けあり、全体的にキレイではないので安くします。オーバーホールできるかた、送料着払いですが、欲しいかたどうぞ。
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