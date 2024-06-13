リード125 タンデム バックレスト

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商品詳細
リード125で使用してましたタンデムバー付きバックレストです。程度は悪くないと思いますが、中古品につき神経質な方はご遠慮ください。発送はクロネコヤマト着払いです。
http://narcologia.ru/goods/unusable786874.html
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