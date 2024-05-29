ドラッグスター250 シーシーバー

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値下げします‼️ドラッグスター250のシーシーバーです。新品から装着して約1年半ぐらいです。少しサビなどもあります。写真にてご判断下さい。写真に写っている物が全てになります。装着していた物なのでサビや汚れは、もちろんありますのでご理解頂ける方のみご購入お願いします。ノークレームノーリターンでお願いします。