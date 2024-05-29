cb400f ヨンフォア　アルフィン　サイドカバー

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商品詳細
ホンダ旧CB400Fアルフィンサイドカバー左右セットご覧頂きありがとうございます。自身で塗装して使用していました。仕様変更の為販売したいと思います。旧車のパーツで中古品になりますので神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮ください。画像にてご自身でご判断をお願いします。よろしくお願いします。
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