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cb400f ヨンフォア　アルフィン　サイドカバー
商品番号 X82427595595
商品名

cb400f ヨンフォア　アルフィン　サイドカバー
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 9,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンダ旧CB400Fアルフィンサイドカバー左右セットご覧頂きありがとうございます。自身で塗装して使用していました。仕様変更の為販売したいと思います。旧車のパーツで中古品になりますので神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮ください。画像にてご自身でご判断をお願いします。よろしくお願いします。
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