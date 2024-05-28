ひざの助　えびす健康堂 30粒*2個

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商品詳細
ひざの助 30粒 2袋賞味期限：2026年4月になります。定価：7678円/1袋本品にはサケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性1型コラーゲンが含まれます。サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性型コラーゲンには、健常な中高年の日常生活（ひざの曲げ伸ばし、立つ、歩く、しゃがむ、階段の昇り降り等）におけるひざ関節の動きの改善をサポートし、違和感を和らげることが報告されています。本製品はひざ関節の違和感を改善したい方に適した
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