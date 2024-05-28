高級線香2セットかすみ　ほのか　淡墨の桜

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新品未使用です。プチプチで梱包後、らくらくメルカリ便にて発送予定です。【淡墨の桜】ブランド日本香堂(NipponKodo)商品の形状線香材質桜皮ポリフェノール香り自然系商品特長線香商品長34センチメートル桐箱寸法:縦34cm×横17.8cm×高さ4.5cm/煙りの量:超微煙タイプ/成分:桜皮ポリフェノール・孟宗竹炭・植物エキス配合/重量:約900g/備考:桐箱入、短寸小箱6個詰/宇野千代ブランドのお線香/◆メーカー希望価格3,150円宇野千代の世界観を香りで表現した贈答用お線香です。岐阜県根尾村の樹齢千二百年の老樹「淡墨の桜」にもう一度満開の花を咲かせたい、という思いからこのお線香が生まれました。【かすみ、ほのか】「煙も香りもほのかなお線香」シリーズの2種類のお線香をご進物向けに桐箱に詰合せました。小箱入お線香を5箱ずつ合計10箱お詰めしております。従来品と比べ、煙が少ないのが特徴のお線香のシリーズです。天然香料による穏やかな香りが広がり、かすかな残り香が静かに消えていきます。定価6050円《かすみ》白檀を基調に高級漢薬香料を加え、ほのかな苦みを引き立たせた香り。《ほのか》白檀を主原料に漢薬香料を加え、ほのかな甘さに優しい酸味が広がります。