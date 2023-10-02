お値下げ！電動リクライニングS Sベッド　関東限定

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①購入時期2021年②使用期間1ヶ月弱介護度 要介護2以上がベッド借りれるようです。介護保険の申請までの期間使用しました。メリット○セミシングルなので5畳の洋間で使用しました。 ○このお値段でヘッドとフットが上がる○高さは2段調節可（写真）デメリット○ベッド柵用の穴無し マットの下に挟み込むタイプok性別···ユニセックスサイズ···SS195x80組み立て解体による細かいキズ有り？神経質な方✖︎