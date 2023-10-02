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お値下げ！電動リクライニングS Sベッド　関東限定
商品番号 K29270491131
商品名

お値下げ！電動リクライニングS Sベッド　関東限定
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 15,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①購入時期2021年②使用期間1ヶ月弱介護度　要介護2以上がベッド借りれるようです。介護保険の申請までの期間使用しました。メリット○セミシングルなので5畳の洋間で使用しました。　○このお値段でヘッドとフットが上がる○高さは2段調節可（写真）デメリット○ベッド柵用の穴無し　マットの下に挟み込むタイプok性別···ユニセックスサイズ···SS195x80組み立て解体による細かいキズ有り？神経質な方✖︎
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