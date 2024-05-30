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色艶、形がよい商品です。焚く事により樹脂が染み出すのが見えます香りの好みは個人差がありますが私は好きな香りです。同じ土地で採れた沈香でも香りが違うのでそれもまた自然の力で出来た沈香の面白いところです。◆撮影やディスプレイの環境設定で色彩等、違いがありますのでご了承下さい。◆付属品はつきません重さサイズ、形、画像にて確認よろしくお願い致します。香木は高価なもので香りの感じ方は個人差があり香木沈香のことをよく理解されている方で写真をよくご覧になって重さ形に納得してくださり、この商品の良さが分かる方のみご購入下さい。よろしくお願い致します。他のサイトにも出品している為、突然削除する場合がありますのでご了承ください。種類···香木、香合・塗香入れ