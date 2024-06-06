

新品未開封★ドテライモーテル(サルベル)アインチエイジングロールオン10ml 新品未開封★ドテライモーテル(サルベル)アインチエイジングロールオン10ml



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マレーシア向けの商品で、商品名が違いますが、日本で「サルベル」として販売されているものと中身は同じものになります。マレーシアへ出荷前にアメリカで入手しています。画像１枚目は見本です。お送りするのは箱未開封品です。以下は商品パッケージの英文の一部の訳です。-----------成分：フランキンセンスレジン、ハワイアンサンダルウッド、ラベンダーフラワー、ミルラガムレジン、ヘリクリサムフラワー、ローズフラワーエッセンシャルオイル使用方法：スキンケアオイルとして、パフューム、スキンケア、マッサージ用として肌の上にロールオンしてください。アメリカ製使用期限2026年8月配送方法：ネコポス(ポスト投函)同梱可能点数：1点まで*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*ご覧いただきありがとうございます。●ご購入について出品中のものは在庫がありますので即購入していただいて構いません。ご購入前のご挨拶は不要です。何かありましたらいつでもメッセージでご連絡ください。●値下げについていかなる場合もお問い合わせによる値下げはしておりません。値下げを承った事実において公平さを保つためには限りなく値下げをしなければならなくなるためです。どうぞご理解をお願いいたします。●お取り置きについてシステム上で他の方の購入を物理的に止めることができないため、「専用」への書き換えは承れません。●同梱について在庫が十分にある場合は同梱を承ります。ご購入前にコメント欄からお問い合わせください。セットにしたものを送料分を値引きして出品し直します。同一商品の同梱可能点数は各商品説明欄をご覧ください。承ったセット商品を万が一他の方が購入された場合、その後の数の確保が難しくなる場合があることをご了承ください。送料分は、配送方法がネコポスの商品は2点目以降210円引き、宅急便コンパクトの場合は2点目以降450円引きです。●発送予定日・梱包材について発送は基本的にお支払いいただいた翌日となります。梱包材はリユース資材を使わせていただいております。商品の供給過程のすべてにおいて喫煙者はおりません。吸収紙を使用している場合は運搬の過程で様々な匂いを吸収してしまう可能性があります。