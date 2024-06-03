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Fitline アクティヴァイズ　5個セット
商品番号 L87920150403
商品名

Fitline アクティヴァイズ　5個セット
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 11,327 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★Fitline　アクティヴァイズ★数量：5缶★原産国名:ドイツ★商品状態：新品未使用未開封◆即購入OK①ActivizeOxyplus　アクティヴァイズ(賞味期限:2024.05酸素を体内により効果的に供給するための研究開発に着目したアクティヴァイズは、赤血球の形成を助けるビタミンＢ12をはじめ、健康を維持する8種類のビタミンＢ群とビタミンＣなど、さまざまな水溶性ビタミンを揃えました。ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンＢ1は、炭水化物からエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。ビタミンＢ12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。使用方法:容器内の計量スプーン一杯分(1.67g)に対し、水40mlを加えてよく混ぜて1日3回を目安にお召し上がりください。1日の摂取目安量5g。即購入OK
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