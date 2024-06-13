エリナ キトサンファイバードリンク 10袋

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます!即購入大歓迎!キトサンファイバードリンク必要な分だけ溶かして飲めるパウダータイプ。ほのかなグレープフルーツのフレバーです。内容量200g10袋賞味期限2024年6月目安量1日1〜3回1回5gおすすめ価格6,300円新品未開封です。計量スプーンは同封致しません。よろしくお願いいたします(^^)
http://narcologia.ru/goods/insignificant606682.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement68799.html
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