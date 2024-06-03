アルベックス ビーアンドエス・コーポレーションx4箱

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商品詳細
乳酸菌生成エキス アルベックスビーアンドエス・コーポレーション賞味期限 2024.11一箱300ml（10ml×30包）x4箱乳酸菌の有用成分を抽出したエキスがおなかの中の乳酸菌を増やして善玉菌の多い健康な腸に導きます。原材料乳酸菌生成エキス(大豆を含む)、クエン酸、乳酸飲み方1日1包を目安に水に薄めて、またはそのままお飲みください#ビーアンドエス・コーポレーション#アルベックス#乳酸菌#ビーアンドエス・コーポレーション#アルベックス
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