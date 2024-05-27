ハイブランド　VERSACE 箱無し　ヴェルサーチエロス フェム 100ml

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→箱無しまばゆいばかりの官能にとらえられた女性のパワーの源泉。エロスフェムはヴェルサーチのアーティスティックディレクター、ドナテッラ・ヴェルサーチが生み出した、強さ、個性、そして誘惑を表現するフレグランスです。香調：フローラルフルーティウッディトップ：シチリアンレモン、カラブリアのベルガモット、ポメグラネイトシードミドル：サンバックジャスミンアブソリュート、ピオニーペタル、レモンフラワーラスト：アンブロックス、センシュアルウッド、サンダルウッド、ムスク☆★今年9月購入したばかりの新品です。☂✨おまとめで購入して頂いたお客様には5%OFFしちゃいます(^ω^)もっとたくさんの商品をおまとめして頂けたら、10%OFFくらいまでは出来るかもです^-^✨コメント頂けると対応致しますので、ご希望の方はコメント下さい♪✨☂️購入\u0026フォローしてくれた方限定でささやかなプレゼントを進呈中です★☂️24時間以内に発送致します☂送料込みで限界までお値下げしましたので誠に恐れ入りますがお値下げ交渉はご容赦下さい。m(._.)m☂️出品している物は現物写真付きを載せておりますので、現物写真を確認してからの購入をお願い致します♫✨♥︎他にも出品しております。こちらから→#MIYOの香水#MIYOの香水#MIYOのセール#ブランド#人気#おすすめ#ランキング#プレゼント#誕生日#ギフト