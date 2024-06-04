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再値下げ【110】ポロ ラルフローレン ダウンジャケット ジャンパー
商品番号 V95996964686
商品名

再値下げ【110】ポロ ラルフローレン ダウンジャケット ジャンパー
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 2,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

再値下げ致しました。9999→9499→8999→7999【商品情報】ポロラルフローレン・ダウンジャケットサイズ4T(110)表地ナイロン100%裏地ナイロン100%詰め物ダウン75%、フェザー25%ダウンバッグポリエステル100%★クリーニング済みで気持ちよくお召しいただけるかと思います。タグは個人情報のため破棄しています。★背中側の内側の裾あたりに薄い汚れがあります。着用すると隠れて見えません。(写真8枚目)★手首周りは多少着用感あるかと思います。(写真5枚目)★全体的にはきれいな状態だと思います。全体的に状態のよいお品ではありますが、子供が使用したUSED品であることをご理解いただましたら、宜しくお願い致します。見落としがあった場合はご容赦くださいませ。新品ではないため、細かいことが気になる方、神経質な方などはお控えくださいませ。コンパクト宅急便の箱に収まるよう畳む可能性があります。ご了承くださいませ。匿名追跡付メルカリ便にて発送致します。＊コメントなし即購入OKです＊#ポロラルフローレン#RALPHLAUREN#ファミリア#familiar#ミキハウス#MIKIHOUSE#ジャンパー#ジャケット#ダウン#ダウンジャケット#110cm
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful541551.html
http://narcologia.ru/goods/seamless65029.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate468548.html
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