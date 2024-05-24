caramel 2021AW ワンピース　3Y

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2シーズン大切に着せました。クリーニング済です。目立つ傷、汚れはありません。当時、人気だったお品です。とにかく可愛いです。去年100センチくらいの時に、膝上ジャストサイズで着ていました。着丈は、約54センチになります。中古品にご理解のある方のご購入をよろしくお願いします。ご質問等あれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。ボントンBONTONボンポワンbonpointプチバトーpetitbateauキャラメルcaramel