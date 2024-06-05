バーバリー　コート　140

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。外出用に着用していましたので比較的綺麗で、シミキズないかと思いますが見落としあれば申し訳ありません。綿なので冬の寒い日は不向きかもしれませんが、車でどこか行く程度なら大丈夫な気がします。（こちら愛知県です）中のチェックの部分の取り外しも可能ですが、外したことありません。取り外しできる部分、かなり薄いです。フード···フードあり（取外し可）#バーバリー
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