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ポケモンカード151 空箱
商品番号 K16580099601
商品名

ポケモンカード151 空箱
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

強化拡張パック「ポケモンカード151」の開封済みの空箱です。4点セットです。ぺりぺり付きです。※パックは一切入ってませんのでご注意ください。発送の際に折り畳みます。ポケカ
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