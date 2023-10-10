【大幅値下】ナイキ サッカー イタリア代表 ユニフォーム Mサイズ 96年

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イタリア代表 ユニフォーム（ナイキ社製）時期は1996〜1997年です。1995〜1998年の4年間はナイキ社が担当していたレアなユニです。当該ユニは、イングランドで開催されたユーロ96でも、着用されていました。状態について、多少の使用感はありますが、目立った傷やほつれはありません。素人検品、古着にはなりますので神経質な方や完璧を求める方などはご遠慮願います。折りたたんで発送しますので、シワが入る事をご了承下さい。カラー···ブルー種類···レプリカユニフォームサイズ···M