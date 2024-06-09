ヘッド単体　G425 MAX 9度 新品未使用

ヘッドのみの出品です。新品日本仕様右利き用ピンPINGG425MAXドライバーヘッド 9°＋付属品【付属品】専用ヘッドカバー専用レンチ【商品詳細】■日本正規品右打ち用■ピンPINGG425MAX■FORGEDT9S+チタン/811チタン■ヘッド体積：460cc■ロフト角：9°■ライ角：59.5°性別メンズ種類ドライバー利き手右性別メンズ種類ドライバー利き手右種類ドライバー[013]ピンG425MAXブランド：PINGPINGG425MAXドライバーブランド：PINGG425種類···ヘッド



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