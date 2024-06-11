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【新品未開封品】FF16 一番くじ ラストワン賞 B賞 特典コースターセット
商品番号 J74451921864
商品名

【新品未開封品】FF16 一番くじ ラストワン賞 B賞 特典コースターセット
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,553 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FFXⅥ発売記念くじラストワン賞・B賞の胸像と、スクエニカフェコラボ特典のコースターセットです。【出品詳細】　・FF16一番くじLAST賞:1点　　　　-ジオラマフィギュア〔新品未開封品〕　　　　【召喚獣シヴァ】シルバーver　・FF16一番くじB賞:2点　　　　-胸像フィギュア〔新品未開封品〕　　　　-タイタン,ラムウ　・FF16国章メタルミラーキーホルダー:1点　　　　-鉄王国〔新品未使用品〕　・おまけ:2点　　　　-スクエニカフェコラボ特典コースター　　　　-タイタン,ラムウ※胸像フィギュア・・・新品未開封品になります。※キーホルダー・・・裏面ミラー部分の保護シートは剥がさずそのままにしております。※特典コースター・・・店内配布後すぐ硬貨ケースに入れ、自宅の暗所にて保管している物です。新品未使用品即購入可
http://narcologia.ru/goods/freshman94956.html
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