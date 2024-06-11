【新品未開封品】FF16 一番くじ ラストワン賞 B賞 特典コースターセット

FFXⅥ発売記念くじラストワン賞・B賞の胸像と、スクエニカフェコラボ特典のコースターセットです。【出品詳細】 ・FF16一番くじLAST賞:1点 -ジオラマフィギュア〔新品未開封品〕 【召喚獣シヴァ】シルバーver ・FF16一番くじB賞:2点 -胸像フィギュア〔新品未開封品〕 -タイタン,ラムウ ・FF16国章メタルミラーキーホルダー:1点 -鉄王国〔新品未使用品〕 ・おまけ:2点 -スクエニカフェコラボ特典コースター -タイタン,ラムウ※胸像フィギュア・・・新品未開封品になります。※キーホルダー・・・裏面ミラー部分の保護シートは剥がさずそのままにしております。※特典コースター・・・店内配布後すぐ硬貨ケースに入れ、自宅の暗所にて保管している物です。新品未使用品即購入可



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FF16』発売記念くじが本日（6/30）発売。召喚獣シヴァのフィギュアは ...



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FINAL FANTASY XVI 発売記念くじ」を引いてみた！ 「召喚獣シヴァ」の ...



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