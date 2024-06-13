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期間限定お値下げ　徳島　池田高校 蔦監督 サイン色紙
商品番号 P51181951921
商品名

期間限定お値下げ　徳島　池田高校 蔦監督 サイン色紙
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 12,132 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蔦監督の親戚の方からいただき飾っていました。お探しの方、いかがでしょうか。喫煙者・ペットはおりません。少しの事でも気になる「神経質な方」や「自己中心的な方」はご質問・ご購入はお控えください。また、落札されてからのいろいろなご注文は対応できかねますのでご了承ください。すり替え防止の為返品は受け付けません。#徳島#甲子園#高校野球#池田高校#攻めダルマ
http://narcologia.ru/goods/recuperation132721.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical707001.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate180548.html
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