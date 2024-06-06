新品 ニューバランス WCO996 レディス テニス オムニクレー用シューズ

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商品詳細
◇卓越した反発性で俊敏な動きを支える◇環境にやさしいエコな材料を使用した女性用オムニ/クレーコートモデル「WCO996」を、春夏シーズンに映える淡いカラートーンでさわやかに彩りました。コートカバー重視の上級プレーヤーに、よりよいフィットを提供するDと2Eの2ウイズ展開のもと、フィット性・通気性・軽量性に優れたHYPOKNITアッパー、卓越した反発性で俊敏な動きを支えるFuelCellミッドソールが、高速テニスを快適にサポートします。■アルペンカラー(メーカーカラー):ペールブルー(V4:LIGHTBLUE)■甲材(アッパー):合成繊維■底材(ソール):ゴム底
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