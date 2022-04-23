東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆選手 直筆サイン入りフォトパネル当選品

購入意思のない「いいね」はかなり迷惑なので押さないでください。村上選手の史上最年少三冠王獲得\u0026日本人シーズン最多56本塁打のNPB新記録樹立を記念し、その雄姿を収めた写真をコラージュしたA3サイズの特大デザインフォトに直筆サインが入った記念商品。プレート部および商品添付のサイン証明書(サイン風景写真入り)には「1/55」～「55/55」のシリアルナンバーが刻印されてます。サイン証明書(サイン風景写真入り=写真はすべての商品につき同一となります)サイズ:フォト:420×297(㎜)証明書:255×183(㎜)フォトパネル:約500×約440(㎜/外寸)



Amazon.co.jp: 東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆選手 直筆サイン入り ...



ベースボール・マガジン社 BBM＠BOOK CART



ベースボール・マガジン社 BBM＠BOOK CART



2023年最新】bbm サイン フォトの人気アイテム - メルカリ



Amazon.co.jp: 村上宗隆 直筆サイン入りフォトパネル 東京ヤクルト ...



ベースボール・マガジン社【販売部】 on X:



最大55％オフ！ 東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆選手 直筆サイン入り ...



Amazon.co.jp: 村上宗隆 直筆サイン入りフォトパネル 東京ヤクルト ...



東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆 BBM 直筆サインフォトパネル 【再 ...



村上宗隆 直筆サイン入りフォトパネル - スポーツ選手



在庫有】 【三冠王】BBM 2022 村上宗隆 直筆サインカード/18 ヤクルト ...



ベースボール・マガジン社 BBM＠BOOK CART



最大55％オフ！ 東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆選手 直筆サイン入り ...



ヤクルトスワローズ 村上宗隆 5打席連続ホームラン BBM フォトパネル 誠実



村上宗隆 直筆サイン入りフォトパネル - スポーツ選手