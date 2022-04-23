東京ヤクルトスワローズ 村上宗隆選手 直筆サイン入りフォトパネル当選品

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商品詳細
購入意思のない「いいね」はかなり迷惑なので押さないでください。村上選手の史上最年少三冠王獲得\u0026日本人シーズン最多56本塁打のNPB新記録樹立を記念し、その雄姿を収めた写真をコラージュしたA3サイズの特大デザインフォトに直筆サインが入った記念商品。プレート部および商品添付のサイン証明書(サイン風景写真入り)には「1/55」～「55/55」のシリアルナンバーが刻印されてます。サイン証明書(サイン風景写真入り=写真はすべての商品につき同一となります)サイズ:フォト:420×297(㎜)証明書:255×183(㎜)フォトパネル:約500×約440(㎜/外寸)
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