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FC東京　トレーニングウェア上
商品番号 X12083809791
商品名

FC東京　トレーニングウェア上
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

サイズ···L丈···長袖種類···レプリカユニフォームリーグ···J1自宅保管をしていましたが、美品だと思います。ただ、一度他人の手に渡ったものとなりますので、ご理解ある方にお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse734826.html
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