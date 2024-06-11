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NIKE テニスシューズ COURT NXT 24.5cm DH0219-010
商品番号 W90276675523
商品名

NIKE テニスシューズ COURT NXT 24.5cm DH0219-010
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEテニスシューズCOURTNXT24.5cm●サイズ:24.5cm●オールコート用●未使用●日本のものではなく、アメリカのものかもしれません　(いただきもので、一度も履かずに置いてありました)●海外仕様●箱無しです●定価20000円ほどのようです。(DH0219-010でお調べください)#NIKE#テニスシューズ#NIKE#シューズ#NIKEシューズ#靴#テニス#オールコート#DH0219-010対応コート···オールラウンドサイズ···24〜24.5cm性別···ガールズボーイズ兼用
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