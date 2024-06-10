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矢沢永吉　YAZAWA　ナンバープレート　3枚セット
商品番号 S97835124464
商品名

矢沢永吉　YAZAWA　ナンバープレート　3枚セット
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 7,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

矢沢永吉のナンバープレートのグッズです。3枚セット売りになります。矢沢永吉のライブコンサートにいかないと手に入りませんのでかなりレアな商品です。未使用でしまっていた物になります。ゴールド、レッド、ブラックの3色セットです。サイズ:16cmX33cm★ブラックのプレートの真中に少し凹みがあります。★ブラックとレッドの裏側にセロテープの跡があります。気にならない程度だと思いますが写真で確認してください。※バラ売りはいたしません。#矢沢永吉#矢沢永吉グッズ#矢沢永吉ナンバープレート#ミュージシャン#ロックンロール#YAZAWA#YAZAWAロゴ#矢沢永吉ツアーグッズ
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