新品未使用品 EASTON リトルゴーストX 79cm 硬式 カーボン

ご回覧ありがとうございます。即買い大歓迎です。商品詳細・EASTONイーストン ゴーストX 硬式少年用試合専用モデル 定価・32000円長さ→79cm重さ→610ｇ(平均)トップミドルバランス型番→LL18GHX商品説明・息子が野球をするはずで両親からプレゼントでもらいましたが、違うスポーツをした為やむなく出品いたします。一部ビニールが破けがありますが未使用品です。(写真7.8枚目をご確認ください)あくまでも自宅保管ですのでご理解お願いいたします。より完璧な商品状態を求める方や神経質な方はご購入ご遠慮下さい。配送方法・バットをプチプチで梱包しビニールラップで包んでらくらくメルカリ便にて配送予定です。よろしくお願いいたします。素材...カーボンバランス・特徴...トップバランス,ミドルバランス競技の種類...硬式



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