2017阪神宜野座キャンプ　ジャケット

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。2017年に阪神タイガースの宜野座キャンプにて購入しました。その場で一度着て、一度洗って保管していました。サイズはF(フリー)です。神経質の方はご遠慮くださいませ。#阪神タイガース#2017#宜野座キャンプ
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