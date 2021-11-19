大谷翔平　WBC　MVP記念　フォトフレーム　コイン　シリアル　限定

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コレクション用に購入しましたが断捨離のため出品いたします。一度も飾らず暗所に保管しておりました。今回写真撮影のため開封しました。シリアル番号は珍しいと思います。※即購入OKです。※プチプチに入れ発送いたします。送料込み、匿名大谷翔平選手が2023年ワールドベースボールクラシックでMVPを獲得した記念で制作されたフォトフレームになります。5000個限定で個別に番号が付けられています。WBCチャンピオンズのブロンズコインはガラスの下に2重で保護されています。■ブランド紹介[THEHIGHLANDMINT]MLB、NBA、NFLのアメリカ3大スポーツを含め、主要スポーツリーグの記念グッズをリリースしているオフィシャルサプライヤー。■サイズ額縁込み：約40×33cm■仕様・木製フレーム・MLB公式ライセンス・限定5000個■生産国アメリカ