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大谷翔平　WBC　MVP記念　フォトフレーム　コイン　シリアル　限定
商品番号 P26040120088
商品名

大谷翔平　WBC　MVP記念　フォトフレーム　コイン　シリアル　限定
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 12,005 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション用に購入しましたが断捨離のため出品いたします。一度も飾らず暗所に保管しておりました。今回写真撮影のため開封しました。シリアル番号は珍しいと思います。※即購入OKです。※プチプチに入れ発送いたします。送料込み、匿名大谷翔平選手が2023年ワールドベースボールクラシックでMVPを獲得した記念で制作されたフォトフレームになります。5000個限定で個別に番号が付けられています。WBCチャンピオンズのブロンズコインはガラスの下に2重で保護されています。■ブランド紹介[THEHIGHLANDMINT]MLB、NBA、NFLのアメリカ3大スポーツを含め、主要スポーツリーグの記念グッズをリリースしているオフィシャルサプライヤー。■サイズ額縁込み：約40×33cm■仕様・木製フレーム・MLB公式ライセンス・限定5000個■生産国アメリカ
http://narcologia.ru/goods/protein29634.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador2306.html
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