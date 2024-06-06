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値下げPING G430 MAXフェアウェイウッド 3W ピンtour65S
商品番号 Y52709667831
商品名

値下げPING G430 MAXフェアウェイウッド 3W ピンtour65S
ブランド名 ピン
特別価格 税込 17,512 円
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商品詳細

PINGG430MAX3Wピンtour2.065Sロフト15、カーボンクラウン8月大手ゴルフショップで購入。ほぼ新品、美品です。定価60,500円G425の安定感に、飛距離性能が大幅向上のカーボンクラウン。飛びます。3w.5w購入して試してました。種類···フェアウェイウッド
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