値下げPING G430 MAXフェアウェイウッド 3W ピンtour65S

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商品詳細
PINGG430MAX3Wピンtour2.065Sロフト15、カーボンクラウン8月大手ゴルフショップで購入。ほぼ新品、美品です。定価60,500円G425の安定感に、飛距離性能が大幅向上のカーボンクラウン。飛びます。3w.5w購入して試してました。種類···フェアウェイウッド
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