ソフトバンクホークス　ミズノ　ユニフォーム　ホーム

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商品詳細
ソフトバンクホークス ユニフォーム ホームミズノ購入後は自宅保管していますが全て未着用、未使用のものになります。全て画像の通りになっております。コレクションや、レア品、ファンの方にいかがでしょうか？
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