YONEXラケットバッグツアーエディション　送料込み

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商品詳細
大人気テニス、バドミントンブランドYONEXラケットバッグツアーエディション手持ちバッグリュックサックどちらででも使えます。ヨネックスラケットリュックYONEXラケットバッグYONEXバドミントンYONEXテニス一度のみ使用したものでその後自宅保管。かなりの美品です。必要な方へ早い者勝ちでお譲りします。大きいサイズのため、写真のように大きな紙袋2枚で、ガムテープでとめて発送します！！一度遠征に使用してますので、地面に振れるところは少し汚れがありますが、目立つところではありません。ホームクリーニングはしております！神経質な方はご遠慮ください。#テニス#バドミントン#バドミントンラケットバッグ#ラケットバッグ#YONEX#ヨネックス#ヨネックスバドミントン#YONEXバドミントン種類···テニスバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
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